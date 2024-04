Genova – Migliorano, all’ospedale Galliera, le condizioni del motociclista ferito nella notte nell’incidente avvenuto all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide.

L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato per cause ancora da accertare con un’ambulanza ed è caduto rovinosamente a terra.

Subito soccorso da un’altra ambulanza inviata dal 118, l’uomo è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale con il codice rosso, il più grave.

Fortunatamente, all’arrivo al Galliera, i medici hanno accertato che non era in pericolo di morte.

In corso la ricostruzione dell’incidente per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità