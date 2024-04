Genova – Nuova manifestazione con corteo, questa mattina, nel centro città, per i giovani di Fridays for Future che torneranno a chiedere più attenzione per Natura e Ambiente e politiche più incisive per fermare il cambiamento climatico e l’inquinamento.

I ragazzi di Fridays for Future tornano in piazza alle 10, in piazza De Ferrari, per poi spostarsi in corteo verso la zona del Porto Antico.

Le manifestazioni dei ragazzi vogliono stimolare la politica a compiere scelte più forti per salvare il Pianeta dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico causato dall’uomo.

Le richieste riguardano nello specifico anche la città di Genova

“Vorremmo una città accogliente – spiegano i ragazzi di Fridays for Future Genova – più solidale e più sostenibile mentre quello che vediamo ora sono grandi opere spot, supermercati, forze dell’ordine e autobus elettrici alimentati dalla combustione di fonti fossili”.