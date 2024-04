Genova – Avvicinato da una bella donna piuttosto disinibita che si fa offrire da bere e poi rapinato. Brutta avventura per un uomo che ha accettato di offrire da bere ad una donna conosciuta in un locale in via Buozzi, nel quartiere di San Teodoro. Quella che sembrava avere l’aspetto di una conquista si è invece rivelata una sottile strategia per commettere una rapina.

I fatti si sono svolti a dicembre ma ora la polizia del commissariato di Pré è riuscita a risalire all’identità della donna e del suo compagno, gli autori del reato.

Quella sera la donna si è fatta offrire da bere fingendo una certa “intesa” e poi, quando l’uomo è uscito a prelevare del contante ad un bancomat, lo ha seguito e gli ha strappato di mano le banconote, in tutto 150 euro.

A quel punto l’uomo ha cercato di recuperare il denaro affrontando la donna ma questa ha chiamato il compagno che ha convinto il derubato a “desistere” con calci e pugni.

Probabilmente i due pensavano che il malcapitato non facesse denuncia per timore di dover spiegare la dinamica dell’accaduto ma hanno fatto male i loro calcoli e l’uomo ha anche fornito elementi utili all’identificazione dei due che sono finiti in manette.