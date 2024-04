Genova – Via XX settembre chiusa al traffico, in direzione centro, all’altezza del ponte Monumentale, con dispiegamento di vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Dalle prime informazioni sembra che si sia verificato il distacco di calcinacci e intonaco dalla volta dei portici. Non risultano feriti ma è stata decisa la chiusura del tratto di marciapiede per precauzione.

(notizia in aggiornamento)