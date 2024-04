Genova – Ancora disagi a causa della partita, oggi, nella zona dello stadio nel quartiere di Marassi. L’incontro Genoa – Lazio si gioca alle 18,30 ma già dalle 12,30 scatteranno divieti, rimozione forzata e modifiche alla viabilità che si ripetono ogni volta che lo stadio Ferraris ospita un incontro di calcio.

Sarà vietata la sosta dei motoveicoli nell’area antistante i prefiltraggi di Piazzale Marassi e su ambo i lati di via Monnet nel tratto compreso tra via Spensley e via Calí.

I residenti delle vie vicine allo stadio dovranno spostare le auto cercando parcheggi in una zona che già di norma è congestionata e dovranno esibire documenti per entrare e uscire dalle vie anche a piedi, perché alcune vengono chiuse con enormi paratie metalliche che condizionano la libertà di chi vive nel quartiere per consentire ad una sparuta minoranza di “divertirsi” in spregio alle regole della civile convivenza.

Il parcheggio riservato ai veicoli dei tifosi ospiti è predisposto nell’area “Marina Fiera di Genova”