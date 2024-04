L’instabilità che ha portato temporali sulla Liguria si sta spostando verso sud, lasciando nella nostra regione condizioni di tempo più soleggiate ed un aumento delle temperature massime.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 19 Aprile 2024

Al mattino velature in transito sul settore centro-orientale, sereno sul resto della regione. Nel pomeriggio bello ovunque a parte qualche nube locale e temporanea senza conseguenze.

Venti al mattino moderati da nord, in attenuazione e rotazione a sud-ovest nel pomeriggio

Mare mosso o localmente molto mosso

Temperature minime in calo, massime in aumento

Sulla costa temperature minime tra +7/+11°C – Max: +16/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -3/+3°C – Max: +11/+16°C