Genova – Amianto sulla spiaggia di Priaruggia, nel levante genovese e scatta il divieto di scendere sull’arenile che proseguirà per il tempo necessario alla bonifica.

La scoperta, casuale, è stata fatta ieri su segnalazione di alcuni cittadini che avrebbero rinvenuto materiale contenente amianto su un tratto del litorale.

Non è chiaro se l’amianto sia stato trascinato dal mare o se, invece, sia il risultato di un incivile abbandono da parte di qualcuno, a seguito magari di lavorazioni e lavori di edilizia.

Il Comune ha fatto scattare subito l’emergenza e disposto la bonifica per ridare alla cittadinanza una spiaggia sicura ma evidentemente ci saranno inevitabili disagi nel week end poiché la spiaggia risulterà inaccessibile.

Indagini in corso per stabilire l’origine del materiale ed eventuali responsabili rischiano pesanti sanzioni economiche e denunce per reati penali.