Genova – Un esemplare di Svasso maggiore (Podiceps cristatus) è stato trovato morto, questa mattina, accanto ad una macchina posteggiata corso Carbonare, nel quartiere di Castelletto. I colori particolari e la conformazione del becco e delle zampe ha fatto nascere molta curiosità e così sono stati allertati alcuni esperti che hanno mostrato grande stupore per il ritrovamento perché “anomalo” sul nostro territorio.

Lo svasso è probabilmente precipitato dal cielo, sfinito da un lungo viaggio di migrazione ma potrebbe aver smarrito la rotta poiché non è certo un animale che frequenta la Liguria.

Animale lacustre o comunque frequentatori di laghi e ampi fiumi, lo svasso si immerge per catturare pesci in modo simile al cormorano.

(Foto di Giorgio Scarfì)