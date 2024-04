Genova – Grave incidente questa mattina, in via Pinetti, nel quartiere di Quezzi. Per cause ancora da accertare una moto e un’auto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Soccorso dai passanti e poi dall’ambulanza del 118, il motociclista è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino dove è stato attribuito il codice giallo di media gravità.

La strada è stata chiusa a lungo per consentire prima le operazioni di soccorso e poi di bonifica e per i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Foto di Paolo Rapallino – Facebook)