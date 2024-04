Nuove correnti fredde di origine nord Europea interesseranno la nostra Penisola nel fine settimana. In Liguria atteso tempo nel complesso buono, ma con annuvolamenti locali e tendenza a peggioramento domenica sera. Lunedì nuovo peggioramento con pioggia e neve anche a bassa quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 20 Aprile 2024

Al mattino nubi a levante con qualche rovescio, occasionalmente temporalesco, sullo Spezzino orientale. Nel pomeriggio nubi sui versanti padani del levante con veloci ed occasionali piovaschi; rischio di rovesci anche tra Alpi Liguri ed estremo imperiese. Sul resto della regione cielo limpido occasionalmente solcato da nubi veloci senza conseguenze.

Venti in progressivo rinforzo da nord fino a forti nelle prime ore del pomeriggio, in calo dalla sera.

Mare stirato sotto costa con residua onda lunga da sud-ovest, molto mosso al largo.

Temperature in aumento le minime, in calo le massime su versanti padani e crinali, in aumento sulla fascia costiera per compressione.

Sulla costa temperature minime tra +11/+13°C e massime tra +18/+21°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+7°C e massime tra +11/+16°C