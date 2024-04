Genova – Non ce l’ha fatta la pensionata di 88 anni travolta questo pomeriggio dalla sua stessa auto in via Paride Salvago, nel quartiere di Castelletto.

La donna aveva posteggiato l’auto in salita, intorno alle 17, ed è scesa per andare a casa ma la vettura, forse per un cedimento del freno o per un errore, si è messa in movimento e l’ha travolta.

Soccorsa prima da passanti e poi dall’ambulanza inviata dal 118, la donna è stata trasferita d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera dove inizialmente è stato attribuito un codice giallo.

In serata, però, le condizioni della pensionata si sono aggravate notevolmente sino al decesso.

Ora saranno le indagini della polizia locale a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e se il movimento dell’auto sia stato causato da un errore o dalla rottura dell’impianto frenante.