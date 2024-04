Liguria – E’ un lunedì mattina molto difficile per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della nostra regione.

Situazione complicata in A7 dove si segnalano 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei restringimenti di carreggiata. Sempre in direzione nord, traffico intenso in prossimità del bivio A12/A7 e all’uscita del casello di Bolzaneto. Coda anche in uscita dal casello di Genova Ovest.

In A10, invece, un incidente sta causando 2 chilometri di coda tra Celle Ligure e Albisola, mentre nella direzione opposta si registra un chilometro di coda per lavori.

Infine, 2 chilometri di coda anche in A26 nel tratto compreso tra Masone e Ovada, in direzione nord.