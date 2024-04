Regione Liguria è pronta a sostenere l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e in uso pubblico di 21 comuni dell’entroterra ligure.

Si è infatti concluso il bando regionale, del valore di 1 milione di euro, dedicato ai Comuni riconosciuti dalla Strategia Nazionale Aree Interne. In particolare, la misura, a valere sull’azione 5.2.1 del PR FESR 2021-2027, consentiva ai Comuni delle aree interne delle Valli dell’Antola e del Tigullio, del Beigua-Sol, dell’Alta Valle Arroscia e della Val di Vara di richiedere a Regione Liguria fino a 150 mila euro a fondo perduto per efficientare energeticamente almeno 100 mq di superficie calpestabile.

“Un’ottima risposta che conferma la necessità, anche per i piccoli comuni, ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico – di ridurre i consumi e migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici. E il risultato ottenuto va al di là di ogni nostra più rosea aspettativa, visto che supera, con oltre 2,8 milioni di euro richiesti, la dotazione economica stanziata. L’impegno dell’amministrazione regionale è quello di rifinanziare la misura, se fosse necessario, per poter soddisfare tutte le domande di contributo”

Il buon esito dell’istruttoria consentirà ai Comuni richiedenti di ricevere una contribuzione regionale a fondo perduto a copertura del 100% degli investimenti effettuati. Tra questi rientrano: la coibentazione dell’involucro edilizio, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di pareti ventilate/giardini verticali/tetti verdi, l’installazione di sistemi schermanti o dispositivi per il controllo automatizzato, l’acquisto di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile destinato all’autoconsumo (nel limite del 20%), l’efficientamento del sistema di illuminazione o di trasporto (es. ascensori o scale mobili) e la creazione di una rete di teleriscaldamento.