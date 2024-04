Genova – Un ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato ieri sulle alture del Righi, sopra alla zona del Lagaccio. La bomba, ancora ben conservata e perfettamente in grado di esplodere, è stata segnalata alle forze dell’ordina da alcuni escursionisti e subito la zona è stata transennata.

Gli artificieri hanno provveduto al recupero della bomba che verrà fatta esplodere alla Cava sopra Quezzi.

Nell’occasione è stato ricordato che l’area del Righi ed in particolare il pendio che scende verso il Lagaccio potrebbe essere ancora disseminata di ordigni a causa dell’esplosione di una polveriera durante il conflitto mondiale e che avrebbe scagliato in aria e poi ricadute a terra, centinaia di bombe, proiettili e ordigni vari.

Una presenza ben conosciuta dai ragazzi che all’epoca giravano nella zona ma che pian piano viene dimenticata e rappresenta un pericolo per chi passeggia sui sentieri o si avventura in costruzioni abbandonate o in tratti poco frequentati.