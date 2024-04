Genova – Una domenica di ordinaria follia quella vissuta da un giovane di 23 anni, che all’alba stava percorrendo via di Francia a bordo di una moto, quando ha visto dall’altra parte della strada una pattuglia e ha rivolto un gestaccio agli agenti.

Questi hanno invertito il senso di marcia e l’hanno immediatamente fermato. Subito hanno notato il suo stato di ubriachezza e hanno richiesto l’intervento della polizia locale per sottoporlo all’etilometro.

Il giovane si è rifiutato ed è stato portato in Questura. A seguito di accertamenti, si è scoperto che il 23enne avesse anche la patente non valida e che le generalità inizialmente comunicate fossero false. Per lui è scattata la denuncia.