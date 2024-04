Una vasta area depressionaria si estende dal Nord Europa fino al bacino del Mediterraneo, portando con sé aria decisamente fredda per il periodo. Per la Liguria significa condizioni relativamente instabili, con precipitazioni intermittenti e deboli nevicate fino a bassa quota sui versanti padani.

Tempo in lento miglioramento da martedì, ma con una lieve instabilità che si prolungherà per tutta la seconda metà della settimana.

Temperature in graduale aumento a partire da mercoledì.

Ecco le previsioni Arpal per le prossime ore:

MARTEDI’ 23 APRILE: Locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale specie su C di intensità fino a moderata. Nelle ore notturne ripresa di deboli precipitazioni nevose su D e sulla parte occidentale di E oltre i 600-800 m. Possibili coinvolgimenti dei tracciati autostradali con deboli spolverate nevose.

Venti settentrionali ancora forti (50-60 km/h) su AB, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Disagio fisiologico per freddo diffuso fino alle prime ore della mattina.