Liguria – Monti più alti imbiancati e nevischio anche a bassa quota in alcune zone dell’entroterra. In poche ore, in Liguria, si è passati dal verde dei prati in fiore, tipici della Primavera inoltrata al bianco candore della neve.

L’ondata di freddo artico annunciata dalle previsioni meteo è arrivata nella notte e ha trasformato il panorama in molte zone, specie nell’entroterra.

A Santo Stefano d’Aveto una spessa coltre bianca ha avvolto tutto e la webcam del rifugio del Prato della Cipolla ben dimostra il rapido cambiamento