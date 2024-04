Regione Liguria ha varato il Piano annuale delle iniziative promozionali per l’anno 2024. Uno strumento da 300 mila euro in favore dello sviluppo promozionale delle produzioni locali e dell’economia nel suo complesso, che ha portato negli anni a risultati significativi e un impatto positivo sui territori sotto il profilo economico, turistico e occupazionale. Tra le iniziative inserite nel programma annuale di compartecipazione economica regionale rientrano attività come Stile Artigiano, Mercatale, Genova Be-Design Week e Tartufando, così come la presenza regionale al 64° Salone Nautico, alle expo “storiche” dell’entroterra ligure (Expo Valpolcevera, Expo Fontanabuona e Valli del Levante, Expo Vallestura 2024, Meditaggiasca & Expo Valle Argentina – Armea, Expo Valle Arroscia) e a quelle più “recenti” (Verso l’Expo Valle Impero, Verso l’Expo Valle Scrivia), per arrivare ai campionati per il migliore pandolce genovese basso, per la migliore focaccia genovese e per quello mondiale del pesto genovese al mortaio.

“Per valorizzare e salvaguardare le produzioni locali, Regione Liguria ha individuato quelle attività che hanno messo o andranno a mettere in luce, nel corso del 2024, l’artigianato e il commercio di qualità – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Un percorso condiviso, con la collaborazione delle associazioni e del sistema camerale, con cui sosteniamo quelle manifestazioni che hanno già raggiunto in passato risultati significativi e dall’altro rappresentano un’innovazione nell’ambito delle politiche promozionali liguri”.