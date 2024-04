Genova – Seduta solenne, questa mattina, alle 11, dell’Assemblea legislativa della Regione Liguria per celebrare il 79° anniversario della Liberazione avvenuta il 25 aprile 1945.

La celebrazioni della Liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista si terrà nell’Aula consiliare “Sandro Pertini”, in via Fieschi (accesso da via D’Annunzio).

La seduta sarà aperta dal saluto del Presidente del Consiglio regionale e poi si terrà l’orazione ufficiale di Guido Levi, professore di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Genova e direttore della rivista “Storia e memoria” dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea