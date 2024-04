Genova – Molta paura e tanti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in un supermercato del quartiere di Sturla, nel levante genovese.

Intorno alla mezzanotte i residenti della zona, in via Isonso, hanno avvertito un forte odore di bruciato ed hanno allertato i vigili del fuoco.

Dal supermercato usciva un denso fumo nero che ha invaso alcune abitazioni e all’arrivo dei pompieri c’era presenza di fiamme.

Il palazzo è stato evacuato e i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento portate avanti da due squadre contemporaneamente.

L’intervento è proseguito per oltre un’ora e poi le fiamme sono state domate e sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine dell’inendio.

Secondo le prime ricostruzioni potrebbe aver preso fuoco una cella frigorifera, forse per un corto circuito o un malfunzionamento.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma i danni sono consistenti.

(Foto di Archivio)