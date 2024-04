Genova – E’ ancora caccia al pirata della strada che ieri nel tardo pomeriggio, a bordo del suo scooter, ha investito una bambina di nove anni che stava attraversando la strada con la madre ed è ripartito senza prestare soccorso.

L’episodio su cui indagano le forze dell’ordine è accaduto in via Fillak, all’altezza dell’incrocio con via Bezzeca.

La piccola stava attraversando la strada quando è sopraggiunto uno scooter che l’ha centrata facendola cadere a terra ma, invece di fermarsi ed assicurarsi delle condizioni della piccola e di prestargli il soccorso necessario è ripartito di slancio facendo perdere le proprie tracce, almeno per ora.

Fortunatamente la bamnina non ha riportato ferite gravi, ma è stata trasportata all’ospedale pediatrico Gaslini per tutti gli accertamenti del caso.

Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine, che hanno iniziato a visualizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per rintracciare il responsabile.