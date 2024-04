Genova – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri nella serata di ieri all’interno di un appartamento situato nel quartiere genovese di San Martino. I militari sono stati chiamati dallo stesso aggressore che voleva sviare le indagini, ma una volta giunti sul posto sono riusciti a ricostruire la triste vicenda che ha avuto come protagonista un’intera famiglia e che è durata diverso tempo.

E’ emerso, infatti, come il 50enne picchiasse e minacciasse ormai da diverso tempo sia i suoi genitori ultraottantenni che la sorella, i quali non avevano trovato il coraggio di denunciare per timore di subire delle ripercussioni.

Il culmine proprio ieri sera, quando il 50enne si è presentato a casa dei genitori chiedendo dei soldi, minacciandoli al loro rifiuto e maltrattando anche la sorella intervenuta per riportare la situazione alla normalità. L’aggressore, da tempo in cura per disturbi mentali, è stato arrestato dai carabinieri.