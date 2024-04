La Spezia – Controlli anti droga e anti degrado nel quartiere Umbertino da parte della polizia insieme al nucleo cinofilo della guardia di finanza.

Gli agent hanno trasferito in Questura 8 persone presenti in piazza Brin, sprovviste di documento di identità, tutti denunciati per non aver esibito, senza giustificato motivo, documento di riconoscimento.

Durante le fasi del controllo, uno di essi, un ragazzo marocchino di 22 anni, manifestava un atteggiamento ostile verso gli agenti di polizia, urlando minacce contro gli stessi, arrivando a spintonarli nel tentativo di eludere i controlli. Lo straniero, che seguitava in tale atteggiamento anche mentre veniva portato presso la Questura, veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per gli accertamenti del caso.

Il 22enne, a carico del quale risultavano diversi precedenti, veniva accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza.

Nel corso del controllo, inoltre, il cane “A.D. Elik” della Guardia di Finanza fiutava sostanza stupefacente in un’aiuola, dove gli operatori rinvenivano due involucri di cellophane contente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 3,100 che è stata sequestrata a carico di ignoti.