Carrodano (La Spezia) – Oltre 975mila euro per multe inflitte nel 2023 agli automobilisti indisciplinati con appena 464 residenti. E’ il record italiano “conquistato” dal piccolo comune dello Spezzino secondo i dati diffusi dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) rielaborati dal sito Facile.it

Secondo i dati infatti, con appena 464 cittadini residenti – secondo fonti Istat – il Comune di Carrodano ha incassato quasi un milione di euro.

Difficilmente si tratta di sanzioni inflitte ai soli residenti e ancor meno probabile che a Carrodano risiedano gli automobilisti e i motociclisti più indisciplinati e meno avvezzi al rispetto delle regole mentre è assai più probabile che la zona sia attraversata da strade molto frequentate e sulle quali sono stati installati autovelox e sistemi di sorveglianza con telecamere. Una sorta di “pesca a strascico” per chi, percorrendo le strade nel territorio comunale non rispetta i limiti di velocità.

Del resto, sempre secondo i dati di Siope – nel 2023 i comuni italiani hanno incassato multe per oltre un miliardo e mezzo di Euro ed il fenomeno è quindi piuttosto generalizzato.

Ovviamente con corredo di polemiche vista la mole di introiti generati con le sanzioni con risultati sul traffico non altrettanto entusiastici, almeno nelle grandi metropoli.

Per restare in Liguria spetta a Genova il quinto posto nella classifica degli importi incassati per le multe nel 2023

Questa la classifica dei 10 Comuni italiani con i maggiori proventi derivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni del codice della strada (2023):

Milano 147.005.625 €

Roma 138.784.861 €

Firenze 71.806.642 €

Torino 54.648.854 €

Genova 35.250.425 €

Bologna 31.610.541 €

Napoli 22.138.729 €

Padova 21.329.317 €

Verona 20.622.993 €

Palermo 16.184.445 €

Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 15 febbraio 2024

L’analisi è stata realizzata da Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, aggiornati al 15 febbraio 2024 con riferimento alla voce “proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie” relativi all’anno 2023 e ai soli Comuni italiani