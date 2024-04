Genova – I comuni italiani hanno incassato multe per oltre un miliardo e mezzo di Euro nel 2023 e in Liguria è Carrodano a guidare la classifica delle multe inflitte agli automobilisti indisciplinati poiché pur contando appena 464 residenti ha sanzionato per 975mila euro nel corso del 2023 (dati Siope).

Non sfigura di certo la città di Genova che, con 560mila residenti (fonte Istat) ha inflitto sanzioni per 35milioni di euro nello stesso periodo.

Considerando tutto il territorio nazionale i Comuni che hanno incassato di più nel 2023 sono Milano, Roma e Firenze secondo le informazioni diffuse dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) e se Milano incassa 147 milioni di euro e Roma 138, non sfigura certo Firenze, molto meno popolata rispetto alle metropoli lombarda e del Lazio, con 71 milioni di euro.

A seguire, la classifica stilata dal sito Facile.it vede Genova (che nel 2023 ha incassato 35,2 milioni di euro), Bologna (31,6 milioni), Napoli (22,1 milioni), Padova (21,3 milioni) e Verona (20,6 milioni).

Questa la classifica dei 10 Comuni italiani con i maggiori proventi derivanti da sanzioni a carico delle famiglie per violazioni del codice della strada (2023):

Milano 147.005.625 €

Roma 138.784.861 €

Firenze 71.806.642 €

Torino 54.648.854 €

Genova 35.250.425 €

Bologna 31.610.541 €

Napoli 22.138.729 €

Padova 21.329.317 €

Verona 20.622.993 €

Palermo 16.184.445 €

Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 15 febbraio 2024

L’analisi è stata realizzata da Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, aggiornati al 15 febbraio 2024 con riferimento alla voce “proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie” relativi all’anno 2023 e ai soli Comuni italiani