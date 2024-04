Genova – Divertente provocazione o clamoroso errore? Se lo domandano i “follower” di un account di Instagram che in queste ore è finito al centro di una tempesta social per aver pubblicato una foto di una tavola imbandita nel celebre borgo di Boccadasse accompagnata dal post “pranzo a Bari vecchia”.

L’immagine sta facendo il giro del web tra proteste e polemiche e chi invece pensa che si tratti di una trovata di marketing per raccogliere una valanga di “interazioni” e di commenti per un neanche troppo misterioso “fine”.

Di certo nel capoluogo ligure nessuno sembra disposto a perdonare l’incredibile errore, voluto o meno.