Santo Stefano d’Aveto – L’inverno torna con un colpo di coda, accompagnato da abbondanti nevicate e Fira, mascotte del Rifugio delle Casermette, nel Parco Naturale del monte Penna, torna a tuffarsi nella neve fresca che le piace moltissimo.

Il video del magnifico esemplare che si rotola nel manto nevoso diventa virale e accompagna con belle immagini come è cambiato il tempo in pochi giorni: da giornate da mare e tuffi in mare alla neve per sciare.