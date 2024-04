Albissola Marina (Savona) – Ha visto del fumo che usciva dal vano motore del mezzo che stava guidando ed ha subito accostato scendendo dal mezzo poco prima che prendesse fuoco.

Molta paura, molti danni ma fortunatamente nessun ferito nel principio di incendio avvenuto su un mezzo pesante che questa mattina, intorno alle 5, stava percorrendo la via Aurelia nella zona di Albissola Marina.

All’arrivo dei vigili del fuoco l’intervento è stato veloce e decisivo e in breve l’incendio è stato domato e sono iniziate le operazioni di bonifica per liberare la strada e permettere il transito delle auto.

In corso gli accertamenti per individuare le cause delle fiamme.