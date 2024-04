Genova – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, nel centro storico genovese per una vettura parcheggiata in piazzetta del Ferro che ha iniziato a emettere fumo e in pochi minuti si è velocemente incendiata. I Vigili del Fuoco hanno steso oltre venti metri di tubazione e, grazie all’uso del liquido schiumogeno, hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo. Purtroppo, anche altre due vetture sono state danneggiate dalle fiamme.