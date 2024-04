Genova – Attimi di paura si sono vissuti in via Gramsci nella tarda serata di ieri. Intorno alle 23:30, infatti, un uomo di 34 anni sceso di casa per buttare la spazzatura avrebbe assistito ad una lite tra una coppia, con l’uomo che ha iniziato a spintonare la donna.

A quel punto il 34enne si sarebbe avvicinato alla vettura nella quale si trovavano i due, chiedendo se andasse tutto bene. L’aggressore, un 54enne, sarebbe così sceso dall’auto e puntando un coltello al petto del 34enne avrebbe iniziato a minacciarlo di morte e a spintonarlo.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, con l’aggressore che ha colpito con un pugno un agente prima di essere fermato e arrestato