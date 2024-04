Genova – Un uomo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo esser stato trovato in possesso di 30 kg di hashish all’interno dell’auto che stava guidando. E’ successo nella serata di ieri nel quartiere genovese di Bolzaneto.

L’uomo ha visto una pattuglia della polizia locale e ha sterzato bruscamente, imboccando una via chiusa nella quale si è imbattuto in due carabinieri in borghese. Ha lasciato così l’auto ed è fuggito a piedi, venendo rintracciato poco distante da un’altra macchina dei carabinieri giunta sul posto.

All’interno della vettura abbandonata, invece, sono stati trovati circa 30 kg di hashish. Per il 23enne sono scattate le manette e il trasporto al carcere di Marassi.