Genova ricorda il 79esimo anniversario della Festa della Liberazione del 25 aprile 1945 ricordando di essere l’unica città che si è liberata da sola dall’oppressione nazi-fascista costringendo alla resa – a Villa Migone – l’esercito tedesco.

Migliaia di persone si sono radunate in piazza Matteotti a Genova e decine di eventi e manifestazioni hanno commemorato l’evento nelle delegazioni, nei Paesi e nei luoghi dove si sono scritte le pagine della Resistenza e della lotta partigiana.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha lanciato un appello alla difesa della democrazia nel ricordo di chi ha lottato per la Libertà.

“La nostra Costituzione – ha detto Toti – si fonda sull’antifascismo e nasce dalle forze politiche che, insieme agli Alleati, liberarono il Paese. Il 25 aprile è davvero la festa di tutti, perché ci ricorda che sulle montagne ci furono persone di tante culture politiche e di tanti pensieri diversi. Lottarono tutti insieme, come sa fare il nostro Paese nei momenti difficili”.

“Questa festa deve quindi vederci uniti – ha proseguito Toti – non c’è nessun cittadino italiano che abbia meno diritto di altri di stare qua. A combattere per la libertà ci furono i popolari, i socialisti, i comunisti e ci furono persino i monarchici. Dobbiamo imparare a stringerci attorno alla nostra democrazia per fare il bene di tutti i cittadini e non solo di una parte politica”.

“Noi questa memoria abbiamo il dovere di custodirla – prosegue il presidente – specie oggi, che i testimoni sono sempre di meno. Per questo ringrazio l’Istituto ligure per la Storia della Resistenza, che da sempre sosteniamo, e Mino Ronzitti, per il lavoro prezioso che fa per preservare la memoria. Ringrazio anche tutti voi, per essere qui a ricordare. Noi amiamo la pace, ma amiamo la pace nella libertà, nella giustizia, nei diritti di tutti e sappiamo che per garantire questi stessi diritti si può e si deve lottare ogni giorno. Viva il 25 aprile, viva Genova e viva l’Italia!”.

Le celebrazioni sono iniziate alle 8 nel cimitero monumentale di Staglieno. Successivamente alla messa in suffragio, un corteo accompagnato da esecuzioni della Filarmonica Sestrese ha raggiunto il ponte Monumentale per la deposizione delle corone al sacrario dei Caduti Partigiani. Il corteo è poi arrivato in piazza Matteotti per i saluti istituzionali e per l’orazione commemorativa.

Il ricordo del presidente Toti per il 25 aprile è proseguito sui social dove ha pubblicato una foto con i partigiani che sfilano in via XX settembre quel lontano 25 aprile 1945 e scrive:

“Oggi celebriamo il 25 aprile e commemoriamo donne e uomini che si sono battuti per la libertà. Genova, medaglia d’oro della Resistenza, è stata l’unica città in Italia a liberarsi ancor prima dell’arrivo degli alleati, grazie ai partigiani e a tutti coloro che hanno lottato con coraggio per conquistare quella Libertà, che non deve essere mai data per scontata. E per cui vale la pena combattere”.