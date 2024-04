Savona – Un corteo con migliaia di persone ha attraversato il centro della città, ieri sera, in occasione del tradizionale corteo con fiaccolata per celebrare la Festa della Liberazione dall’oppressione nazi-fascista e il 25 aprile 1945.

Diversi cortei, organizzati da Anpim da Fivl, Arci e Sms si sono uniti in un fiume di persone in piazza Martiri per ascoltare gli interventi sul palco e per assistere alla proiezione del video dell’inaugurazione del Monumento alla Resistenza che compie 50 anni.

E proprio accanto alla statua è stato allestito quest’anno il palco dove si sono alternati gli interventi.

Piuttosto duro quello del Sindaco di Savona, Marco Russo che si è rivolto in più occasioni alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni per chiedergli di pronunciare la parola “antifascismo” che manca dai discorsi fatti nelle occasioni pubbliche.

“Signora Presidente – ha detto Russo – insisto, pronunci la parola “antifascista” e lo riconosca come base della nostra democrazia”.