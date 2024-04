Genova – Ancora disagi per un altro incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 aprile, sul ponte San Giorgio lungo l’autostrada A10, poco prima del bivio con l’A7.

Due auto che viaggiavano in direzione Genova si sarebbero scontrate per cause ancora da verificare. Ad avere la peggio sono state due persone, tra le quali un minore, trasportate in codice giallo rispettivamente all’ospedale di Villa Scassi e al Gaslini.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico nel pomeriggio odierno, con la coda che ha toccato la lunghezza di circa sette chilometri. Per diverso tempo si è viaggiato in una sola corsia, poi piano piano la situazione è rientrata alla normalità.