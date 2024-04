Negli UCI Cinemas sono tornati gli spettacoli Autism Friendly nell’ambito della rassegna settimanale Kids Club. L’appuntamento della settimana è con Encanto

Continua l’iniziativa per l’accessibilità al cinema dedicata alle persone nello spettro autistico e a tutte le famiglie. Il costo del biglietto è a partire da 4,50 euro per grandi e piccoli.

Il sogno di vivere l’esperienza cinematografica in completa libertà, con la possibilità di muoversi dal posto e assistere alle proiezioni in un ambiente favorevole anche per coloro che si trovano nello spettro autistico, è diventato realtà in 30 multisala UCI Cinemas: ogni domenica mattina, e in 5 sale selezionate anche ogni sabato mattina, saranno proiettati i film più amati dai piccini anche in versione Autism Friendly, nell’ambito della rassegna Kids Club. Si tratta di una selezione di film per bambini e ragazzi che, grazie al particolare sistema di adattamento ambientale Autism Friendly Screening, offrono la possibilità anche a chi presenta un disturbo dello spettro autistico e disturbi sensoriali di trascorrere momenti sereni al cinema con la famiglia e gli amici, vivendo l’emozione del grande schermo in sala all’insegna del divertimento. Le proiezioni Autism Friendly non sono pensate esclusivamente per persone nello spettro autistico, ma sono ideali anche per i bambini, che hanno la possibilità di godersi il film senza le restrizioni di una proiezione tradizionale. L’iniziativa di UCI Cinemas, oltre a offrire un’esperienza di intrattenimento davvero inclusiva, offre un contributo concreto alla campagna di conoscenza e consapevolezza sul tema dell’autismo e dei disturbi sensoriali.

Gli accorgimenti su cui si basa l’adattamento dell’ambiente in cui avvengono queste proiezioni sono:

• luci in sala non del tutto spente;

• suoni leggermente più bassi;

• libertà di movimento durante la proiezione;

• possibilità di portare cibo specifico da casa.

I prossimi titoli in calendario delle proiezioni Autism Friendly Screening sono:

– 28 aprile: Encanto Autism Friendly Screening

– 5 maggio: Spider-Man: Across the Spider-Verse Autism Friendly Screening

– 12 maggio: Elemental Autism Friendly Screening

– 19 maggio: Kina e Yuk – Alla scoperta del mondo Autism Friendly Screening

– 26 maggio : Blu e Flippy – Amici per le pinne Autism Friendly Screening

L’appuntamento in programma sabato 27 aprile e domenica 28 aprile è con Encanto, il lungometraggio diretto da Byron Howard e Jared Bush, premiato con Oscar al miglior film d’animazione, che racconta le vicende dei Madrigal, una famiglia fuori dall’ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane in una casa magica, dentro una città palpitante di vita situata in un luogo suggestivo e straordinario: Encanto. Il potere magico del luogo ha donato uno speciale talento a ciascun nuovo nato della famiglia: dalla forza sovrumana ai poteri curativi, tutti hanno qualcosa di speciale, tranne Mirabel. Scoprendo che la magia che aleggia su Encanto è a rischio, Mirabel – ovvero l’unica priva di speciali capacità – decide di farsi carico della situazione, visto che proprio lei potrebbe essere l’ultima speranza di salvezza per l’eccezionale famiglia.

UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Megalò (CH), UCI Luxe Maximo, UCI Porta di Roma (RM) e UCI Roma Est (RM) proietteranno il contenuto sabato 27 aprile e domenica 28 aprile.

UCI Catania (CT) e UCI Molfetta (BA), proietteranno il film solamente sabato 27 aprile.

Le multisala che parteciperanno all’iniziativa esclusivamente domenica 28 aprile sono invece: UCI Showville Bari (BA), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Casoria (NA), UCI Curno (BG), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Pioltello (MI), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI).