Finale Ligure (Savona) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito nel principio di incendio divampato questa mattina su un treno in transito alla stazione di Finale Ligure, sulla linea ferroviaria Genova – Ventimiglia che è stata bloccata proprio per questa emergenza.

L’allarme è scattato intorno alle 6 di questa mattina e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e ambulanze del 118.

Fortunatamente, però, non risulterebbero persone coinvolte.

Disagi invece per chi viaggia in treno sulla linea visto che la circolazione ferroviaria è stata interrotta ed alcuni treni come Intercity e Regionali possono viaggiare con ritardi anche forti.

(notizia in aggiornamento).