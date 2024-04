Genova – Tra un mese Genova sarà teatro del World Football Freestyle Contest. La sfida internazionale dei migliori atleti di calcio freestyle si terrà il 24 e 25 maggio al Porto Antico nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

1Arriveranno nel capoluogo ligure i migliori interpreti di questa disciplina. Performer che hanno un grande seguito sui social in un target giovane, che va dai 6 ai 18 anni, grazie all’abbinamento di performance spettacolari con musica e intrattenimento. Parteciperanno alcuni dei migliori influencer del settore e i deejay e vocalist che sono i più rinomati nel circuito. Uno show gratuito e aperto a tutti nel cuore del Piazzale Mandraccio, al Porto Antico di Genova dove sarà allestito il palco della Festa dello Sport.

“Parliamo di uno degli eventi più importanti di calcio freestyle al mondo”, sottolinea Paolo Rossi, organizzatore del contest con la sua Asd Live Freestyle Genova. “E’ un evento che non si è mai tenuto a Genova e in Liguria e abbiamo l’onore di organizzarlo nel decennale della nostra associazione. E’ il coronamento di un sogno e di un percorso che ci vede portare il freestyle da 10 anni nelle scuole calcio e in tanti eventi”.

Venerdì 24 maggio ci saranno le eliminatorie nella serata, dalle 20 alle 23, mentre Sabato 25 maggio il grande show con i migliori 16 performers mondiali, sempre a partire dalle ore 20 e fino a mezzanotte con deejay set e spettacolo.

“Tutti potranno provare a sfidare i grandi campioni”, annuncia Paolo Rossi. “Nella nostra area “freestyle” alla Festa dello Sport aspettiamo gli appassionati che potranno mettersi alla prova e conquistare una wild card per le qualifiche di venerdì sera. Siamo partiti dai giardinetti pubblici ad allenarci con un pallone – racconta – e adesso ci troviamo al Porto Antico con centinaia e migliaia di persone che verranno a vedere un evento magnifico. Il calcio freestyle è la libertà di esibirsi con un pallone da calcio ma non con i soliti canoni che tutti conosciamo ma con l’espressività e la fantasia di un giocoliere. Sul palco vedrete uno spettacolo straordinario e sarà totalmente gratuito. Un bellissimo regalo per Genova Capitale Europea dello Sport”.

Il montepremi di 2.000 euro ha richiamato i migliori freestylers da tutto il mondo. Hanno già risposto “presenti” da Polonia, Germania, Stati Uniti, Panama, Ucraina. “Quella di Genova sarà una tappa fondamentale in vista dei Mondiali di Praga che si terranno ad agosto”, spiega Paolo Rossi.

Le “finals” di sabato 25 maggio vedranno impegnati anche i migliori giudici del circuito. “Sono campioni del mondo in carica o ex campioni conferma Rossi – e poi ci sarà il Boss del Freestyle che tutti i giovani conoscono perché è un grande influencer su instagram”.

Il World Football Freestyle Contest permetterà di promuovere Genova nel mondo grazie al grande seguito sui social di cui gonono i protagonisti. Diventeranno tutti “ambsciatori” di Genova. “Aspettiamo a breve l’adesione dei fortissimi atleti del Belgio e della Spagna, ma di fatto saranno rappresentati tutti i continenti. Uno spettacolo!”. Il conto alla rovescia è iniziato. Sui canali social prosegue il tam tam con aggiornamenti quotidiani.

Il World Football Freestyle Contest è un evento ufficiale di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, progetto che gode del patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.

