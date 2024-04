Genova – Sono gravi le condizioni dell’uomo di 50 anni accoltellato in circostanze ancora da chiarire in via Calamandrei, nel quartiere di Voltri.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi e la vittima è stata soccorsa per strada dalla Croce Verde Praese e trasportata in ospedale in codice rosso, il più grave.

L’uomo sarebbe stato trovato su una panchina ormai privo di sensi ed avrebbe litigato con la compagna per aver usato i soldi della spesa per acquistare degli alcolici.

La donna avrebbe ammesso l’aggressione ma raccontando di aver colpito l’uomo alla testa con una lattina.

Ora saranno le indagini a chiarire come si sono realmente svolti i fatti.