Genova – Fiamme in un palazzo di via del Lagaccio, nell’omonimo quartiere genovese.

Denso fumo nero si alza da qualche minuto da un edificio e sono in arrivo i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Secondo le prime informazioni le fiamme interesserebbero un ultimo piano o il tetto dell’edificio.

Via del Lagaccio risulta chiusa al traffico per l’intervento di soccorso. Modifiche alla viabilità sono in corso in questi minuti ad opera della polizia locale.

(notizia in aggiornamento)