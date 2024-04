Genova – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in viale Bracelli, dove una donna di 56 anni di età sarebbe caduta dal quarto piano dell’appartamento dove vive nel quartiere di Marassi finendo in una sorta di terrazza.

Alcuni vicini di casa hanno dato l’allarme dopo aver visto dalla finestra il corpo della donna.

In un primo momento si era diffusa la notizia che, a cadere, fosse stata una ragazzina perché probabilmente è stata vista sullo stesso terrazzo pochi minuti prima dell’incidente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 e la donna è stata intubata e trasferita d’urgenza in ospedale.

Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto e non viene esclusa alcuna ipotesi.