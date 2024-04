Isola del Cantone (Genova) – Restano gravi, in ospedale, le condizioni del motociclista coinvolto ieri sera nel terribile incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano.

L’uomo stava percorrendo il tratto tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro il guard rail.

L’incidente ha causato anche la chiusura del tratto di autostrada intorno alle 19 per consentire le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero del 118 per trasferire il paziente in ospedale.

In corso la ricostruzione dell’incidente ma sembra che a causare la perdita del controllo del mezzo possa essere stata una buca presente nel manto stradale.

La associazioni dei Consumatori chiedono che venga aperta un’indagine sullo stato di manutenzione del tratto autostradale ed in altri anche oggetto di recente di interventi di manutenzione.