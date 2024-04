Genova – Un incidente si è verificato intorno alle 9:30 di questa mattina in prossimità dell’ingresso autostradale del casello di Genova Ovest.

Al momento non è chiaro il numero di mezzi coinvolti e l’eventuale presenza di persone rimaste ferite, ma il traffico nella zona risulta in tilt. Pesanti rallentamenti alla circolazione si segnalano nella zona dell’Elicoidale proprio in direzione del casello autostradale e lungo la Sopraelevata nella carreggiata che viaggia in direzione ponente.

Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno cercando di gestire la situazione.

Aggiornamento: protagonista dell’incidente sarebbe un mezzo pesante, che si è ribaltato poche centinaia di metri prima del casello di Genova Ovest