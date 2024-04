Lavagna (Genova) – Un daino travolto da un’auto di passaggio mentre attraversa la strada. E’ successo questa mattina, poco dopo le 6, all’altezza dell’ ultimo attraversamento pedonale di corso Buenos Aires.

L’animale, un cucciolo, ha attraversato la strada all’improvviso ed è stato centrato in pieno da un’auto che lo ha scagliato sul lato opposto della strada, sotto ad una vettura in sosta.

Il conducente del veicolo non si è fermato neppure per accertare cosa avesse travolto ed ha proseguito la corsa in direzione levante.

Altri automobilisti che hanno assistito alla scena si sono fermati per prestare soccorso ma l’animale è morto poco dopo.

In molti, nel frangente, si sono domandati cosa sarebbe successo se, a spuntare tra le auto, fosse stato un bambino e non un daino.