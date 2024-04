Rapallo (Genova) – Gli agenti di polizia del commissariato di Rapallo hanno soccorso e riportato a casa un pensionato di 83 anni che si era perso nel bosco nella zona del Santuario di N.S. di Montallegro.

Gli agenti di una volante del Commissariato di Rapallo, ieri sera vero le 19.00, sono intervenuti in soccorso di un cittadino che aveva segnalato, al Numero Unico di Emergenza 112 di aver chiamato il padre, di 83 anni, al telefono il quale, disorientato ed impaurito, gli aveva detto di essersi perso nel bosco senza saper descrivere dove si trovava.

A quel punto gli agenti, non riuscendo ad orientarsi senza l’aiuto dell’83enne, hanno inventato uno stratagemma; restando al telefono con lui, si sono avvicinati al Santuario con la volante ed hanno acceso la sirena riuscendo così a stabilire, tramite l’ascolto della telefonata, la loro posizione in relazione a quella dell’83enne. Ed in effetti, poco dopo, lo stratagemma ha dato i suoi frutti, gli agenti hanno capito di essere vicini allo sventurato riuscendo così a localizzarlo in una zona molto impervia steso a terra.

Provvidenziale è stato l’intervento efficace degli uomini di Rapallo in quanto stava calando la sera, con una temperatura di circa 10 gradi, e l’anziano era vestito con abiti leggeri.