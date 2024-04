Genova – Provocazione o istinto di sopravvivenza non è dato sapere ma lungo la strada per gli Erzelli, nel ponente genovese, c’è chi, stanco di restare sotto le intemperie ad aspettare il bus che non arriva, ha pensato di costruire una “pensilina” con mezzi di fortuna.

Una tettoia in plastica ed una panchina recuperata chissà dove sono servite a costruire un ricovero di fortuna al posto delle lussuose e futuribili pensiline che AMT ha sistemato in altre zone “più fortunate” della città.

Forse un modo ironico per sottolineare una disparità di trattamento che stride con una zona che, nei progetti, dovrebbe ospitare addirittura un polo tecnologico di eccellenza.

(Foto Facebook)