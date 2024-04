Genova – Indagini in corso per identificare i ragazzi che ieri notte si sono affrontati senza esclusione di colpi su un autobus dell’AMT che percorreva corso Magenta a Castelletto.

Per futili motivi due diversi gruppi hanno iniziato a discutere e ad insultarsi e poi dalle parole si è passati ai fatti con pugni e calci e lancio di oggetti.

Panico tra i passeggeri e il conducente ha deciso di fermare la corsa per chiamare le forze dell’ordine ma all’arrivo delle volanti dei ragazzi non c’era più traccia.

Le telecamere di bordo potrebbero però aver ripreso la scena fornendo elementi utili ad identificare i responsabili che verranno denunciati.

Proteste degli utenti del servizio pubblico e degli stessi operatori che chiedono da tempo la presenza di personale addetto alla sicurezza, nelle ore notturne, almeno sulle linee più a rischio.