Genova – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in via Borneto, a Morego, sulle alture di Bolzaneto. Intorno alla mezzanotte i residenti di una palazzina hanno iniziato a sentire un forte odore di bruciato e poi le abitazioni si sono riempite di fumo e in molti sono fuggiti per strada dopo aver chiamato i vigili del fuoco.

In breve le fiamme hanno avvolto il tetto della palazzina e all’arrivo dei pompieri sono state lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, rese ancora più difficili dalla strada stretta che porta all’edificio che a malapena lasciava passare i mezzi di soccorso.

Due persone sono state soccorse ma non hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale.

Intorno alle 5 le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse e sono stati avviati i primi rilievi per identificare le cause del rogo e per accertare la stabilità della palazzina.