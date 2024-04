Genova – Discipline orientali, ginnastica dolce per mantenersi in forma e “allungare la Vita” secondo le antiche tradizioni cinesi. Anche nel capoluogo liguri si festeggia la giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong con dimostrazioni e corsi introduttivi che si terranno al Porto Antico, dalle 10 alle 12 nella zona del Mandraccio.

Un viaggio alla scoperta di antiche discipline orientali che offrono la possibilità di mantenersi in forma senza particolari sforzi o fatica, mantenendo un equilibrio tra mente e corpo che viene considerato benefico anche dalla moderna medicina.