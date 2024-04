Imperia – Una giornata dedicata alle discipline orientali, alla meditazione ed al recupero dell’equilibrio tra corpo e mente attraverso movimenti e posizioni che affondano le radici nei millenni. Anche Imperia aderisca alla giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong con eventi gratuiti organizzati dall’associazione “Il Campo di Cinabro, che aderisce alla UISP Liguria.

A partire dalle ore 10 sarà possibile partecipare a dimostrazioni e piccoli corsi introduttivi per avvicinarsi alle discipline orientali che stanno registrando un forte aumento di praticanti anche in Italia come nel resto del mondo.

Gli appassionati imparano movimenti di ginnastica dolce abbinati a una corretta respirazione che in Cina, dove sono nate queste discipline, vengono considerate vere e proprie “medicine” per allungare la vita e mantenere il corpo sano e attivo.

Alla meditazione, infatti, vengono abbinati esercizi fisici di equilibrio che hanno effetti benefici soprattutto nella fase dell’invecchiamento in cui si tende a limitare il movimento e la ginnastica.

L’evento si terrà questa mattina al Parco Urbano dalle ore 10 o, in caso di maltempo, presso la palestra Sporting Dance di via Mazzini

La partecipazione è libera e gratuita.