Genova – Dopo tante ricerche e fiumi di appelli sui social, la buona notizia: la cagnolina Cloe, sfuggita ai padroni nella zona di Villa Scassi, a Sampierdarena, è stata ritrovata sana e salva.

Per lei si erano mobilitate ricerche e catene sui social per condividere e ricondividere foto e descrizione con l’appello dei padroni, preoccupatissimi per la sua fuga.

Per giorni e giorni gli appelli si sono diffusi, amplificati dai gruppi di quartiere che hanno preso a cuore la storia della cagnolina che sembrava sparita nel nulla.

Quando ormai si iniziava a temere il peggio ecco la buona notizia del ritrovamento.

Ora Cloe è tornata a casa e ha dormito a lungo per riprendere le forze e superare lo choc e ora viene coccolata e super viziata da chi è stato tanto in ansia per lei.